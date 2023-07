Francia anunció, este 30 de junio del 2023, el despliegue de blindados y 45 000 policías para contener los violentos disturbios que en las últimas tres noches se extendieron a varias ciudades en respuesta a la muerte de un joven baleado por un agente.

Después de otra noche con edificios públicos atacados, tiendas saqueadas y vehículos incendiados, el presidente centrista Emmanuel Macron reforzó las medidas de seguridad y apeló directamente a los padres de los menores que participan en las protestas.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció el despliegue de 45 000 agentes en el país, 5 000 más que la víspera. «Estas próximas horas serán cruciales», declaró, dirigiéndose a las fuerzas del orden y a los bomberos. Francia «se enfrenta a unos disturbios de una violencia inusitada», agregó.

Los altercados estallaron el 27 de junio del 2023 en los suburbios de París y se extendieron por el país tras la muerte de Nahel, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente durante un control de tránsito en Nanterre, al oeste de la capital.

Los vídeos, a menudo de aficionados, ayudaron a desmentir las declaraciones de los policías en torno a este caso. El martes, menos de dos horas después del disparo que costó la vida al joven de 17 años durante un control de tránsito en un suburbio de París, las imágenes de los hechos cambiaron el curso de la investigación.

El video, que se volvió viral y fue rápidamente autentificado, muestra cómo el policía le dispara a quemarropa cuando el vehículo arranca, pese a que fuentes policiales indicaron inicialmente que el joven había embestido a los agentes.

El impacto de estas imágenes, que chocaron incluso al presidente de Francia, Emmanuel Macron, contrasta con el de la muerte, diez días antes, de Alhoussein Camara durante un control de tráfico en Saint-Yrieix (centro). El hombre también habría intentado huir de los agentes, pero, por ahora, ningún vídeo apareció públicamente.

La imagen de «Nahel habría quedado aún más dañada y su familia habría sufrido aún más» sin el vídeo de su muerte, ya que «se habría convertido a esta víctima en el perfecto delincuente», dijo el jueves Zecler al medio Mediapart.

«Con este vídeo, vemos lo que no se suele ver», comentó el miércoles a la revista Les Inrocks Assa Traoré, cuyo hermano Adama murió a los 24 años en 2016 tras haber sido detenido por los gendarmes. No hay imágenes de ello.

Este caso, convertido en Francia en el ejemplo de la violencia policial, muestra la dificultad que supone no contar con imágenes. La investigación se basa únicamente en testimonios contradictorios y batallas entre expertos médicos.

Mounia, la madre de la víctima, dijo en la cadena France 5 que no culpaba a la policía, sino solo al agente que le quitó la vida a su hijo.

La justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario para el agente de 38 años autor del disparo que, según su abogado, pidió «perdón a la familia» de Nahel.

El balance de los enfrentamientos en la última noche fue elevado. El gobierno informó de la detención de 875 personas (408 en París y sus suburbios) y de 249 agentes heridos, así como de 492 edificios atacados y de 2 000 vehículos calcinados.

La primera ministra, Élisabeth Borne, dijo que se estudiarían «todas las opciones», entre ellas el estado de emergencia que piden la derecha y la ultraderecha.

Pero finalmente el gobierno optó por reforzar el número de agentes y autorizar el despliegue de blindados de la gendarmería, un cuerpo militar que tiene competencias de seguridad pública, sobre todo en zonas rurales.

Macron apeló a la «responsabilidad» de los padres de menores que participan en los disturbios para evitar que salgan a la calle; y de las redes sociales, para que retiren contenidos vinculados con las protestas e identifiquen a sus usuarios.

Darmanin pidió además la suspensión de grandes eventos como conciertos, del servicio público de tranvías y autobuses a partir de las 21H00 y la venta de cohetes, bidones de combustible y productos inflamables.

El gobierno de Francia se encuentra bajo presión, entre la derecha y la ultraderecha que le piden mano dura, e incluso una «represión feroz» en palabras del político ultra Éric Zemmour, y quienes reclaman medidas de apaciguamiento.

Dos sindicatos de policía, entre ellos el mayoritario Alliance, llamaron en un comunicado al «combate» contra las «hordas salvajes» que protagonizan los disturbios y advirtieron al gobierno que «entrarán en resistencia» una vez superada la crisis.

La oposición de izquierda condenó el comunicado, que calificó de «amenaza de sedición» y de «llamado a la guerra civil».

Sin referirse al texto, el ministro del Interior apeló a los agentes a «respetar las leyes y la deontología» y subrayó que una «minoría de delincuentes no representa la inmensa mayoría de los habitantes de los barrios pobres».

En un intento de apaciguar la situación, la selección francesa de fútbol, capitaneada por Kylian Mbappé, señaló en un comunicado que «el tiempo de la violencia debe parar» y dejar lugar a «maneras pacíficas y constructivas de expresarse».

«Desde este trágico suceso, asistimos a la expresión de una cólera popular que comprendemos en el fondo, pero no podemos aceptar en la forma», escribieron los futbolistas.

Los ‘Bleus’ dijeron sentirse «impactados por la muerte brutal del joven Nahel» e hicieron un llamamiento a «la calma, la toma de conciencia y la responsabilización», asegurando que los actos violentos en las calles deben cesar y dejar lugar a «otras maneras pacíficas y constructivas de expresarse».

Sin embargo, nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes tuvieron lugar en la noche en Lyon (este), en una protesta prohibida por las autoridades y en Marsella, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos.

También se registraron protestas en otras ciudades como Grenoble y Estrasburgo, donde hubo saqueos. Las autoridades impusieron toques de queda en al menos tres localidades de la región de París y en varias otras del país.

Los hechos relanzaron el debate sobre la violencia policial en Francia, donde en 2022 murieron 13 personas en circunstancias similares a las de Nahel, y sobre las fuerzas del orden, vistas como racista por parte de la población.

La ONU pidió a las autoridades francesas ocuparse seriamente de los «profundos» problemas de «racismo y discriminación racial» en sus fuerzas de seguridad, unas acusaciones que el Ministerio de Exteriores calificó de «totalmente infundadas». AFP

It's a mess in Lyon. Shops, weapon shops are looted and the police station in the city are burnt down. One area of ​​the city has already been destroyed. pic.twitter.com/FQTD68xFLf