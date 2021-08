Este 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner, una alteración genética que afecta a una de cada 2 500 mujeres en el mundo

Quienes son diagnosticadas con esta alteración suelen tener problemas en su desarrollo y en su aparato reproductivo. Además son de talla baja y dificulta el crecimiento de las niñas , debido a la ausencia y daño del cromosoma X.

Esta enfermedad en las recién nacidas lo más evidente es la hinchazón en el dorso de las manos y pies.

En la pubertad, no se desarrollan sus órganos sexuales y no hay presencia de la menstruación, por lo que no pueden ser madres

Asimismo, estas pacientes experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales u oculares.

“Muchas veces nacemos con el cuello al lado, problemas del corazón, los riñones y con el tiempo, como es mi caso, tengo 50 años, problemas degenerativos, como la osteoporosis”, señala Marcela Herrera, integrante de la Fundación del Síndrome de Turner

Varias mujer forman parte de la Fundación Ecuatoriana para el Síndrome de Turner , organización sin fines de lucro que nació con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre este trastorno y promover un diagnóstico a tiempo

Esta organización necesita ayuda para brindar apoyo a las 180 mujeres del país que asisten a esta agrupación

