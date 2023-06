Esteban Bernal: La situación en Esmeraldas es compleja y grave

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este lunes 5 de junio del 2023, Esteban Bernal, presidente del movimiento CREO y Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), habló sobre las inundaciones en Esmeraldas causadas por las fuertes lluvias y las acciones que se plantearán. Además, Bernal habló sobre las elecciones presidenciales de agosto y el plan del movimiento CREO.

Sobre las intensas lluvias que causaron el desbordamiento de seis ríos en varios cantones de la provincia verde, Esteban Bernal dijo que este 5 de junio viajará junto al presidente Guillermo Lasso y otras autoridades para evaluar la situación y tomar acciones.

Mientras tanto, aseguró, el MIES ya ha armado albergues en varios cantones para alojar a las más de 500 personas que fueron evacuadas. Por ahora, dijo Bernal, los albergues tendrán la posibilidad de dar la cobertura a los afectados. Sin embargo, «hemos determinado que debemos ampliar el número de albergues». Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 11 750 personas afectadas y 16 personas damnificadas.

El ministro también dijo que se están enviando tres mil kits alimenticios de primera línea que se suman a otros tres mil que ya se enviaron el pasado 4 de junio. Además, desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se informó que ya se traslada hacia la provincia 12.5 toneladas de ayuda humanitaria.

Entre los recursos enviados se cuentan 150 kits de alimentos, 138 kits de higiene personal, 80 kits de limpieza familiar, 2000 toldos, 100 camas, colchones y kits de dormir. En los próximos días, el MIES también activará puntos de auxilio y de apoyo para las personas o empresas que quieran hacer donaciones.

Esteban Bernal admitió que «la situación en Esmeraldas es compleja y es grave; y más grave es que el fenómeno de El Niño todavía no ha llegado». Bernal dijo que por eso, hay que irnos preparando más aún. Sin embargo, no mencionó en qué consiste la preparación y qué planes específicos se están desarrollando para evitar tragedias.

Por ahora, Bernal aseguró que se desplegará el bono de contingencia y que varios técnicos del MIES ya están desplegándose a lo largo de la provincia para aportar en contención psicológica y psicosocial.

Elecciones 2023

En la entrevista, Esteban Bernal, presidente del movimiento CREO, también habló sobre las elecciones presidenciales de 2023 que fueron convacadas después de que el presidente Guillermo Lasso aplicara la muerte cruzada. Bernal se refirió al anuncio que hizo Lasso respecto a que no será candidato y dijo que los militantes del movimiento están agradecidos.

El presidente de CREO dijo que la decisión de Lasso de no volver a postularse fue una acción para desprenderse del poder. Además, aseguró que el anuncio no tiene nada que ver con las estadísticas sobre la poca aceptación del Presidente porque, según él, «sí tenía posibilidades de ganar».

CREO aún no ha anunciado quién será su candidato presidencial. Sin embargo, Esteban Bernal dijo que eso se definirá la noche de este 5 de junio de 2023 en una asamblea del movimiento. Al ser cuestionado sobre los nombres que se están considerando, Bernal dijo que no podía darlos y que no se puede anticipar a las decisiones que tome la organización.

