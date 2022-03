El asambleísta del PSC, Esteban Torres, comenta sobre la votación en la Asamblea Nacional, que otorgó amnistías en bloque.

«La bancada socialcristiana fue la única que con sus legisladores votó en contra de estas amnistías. No porque no existieran casos que de forma individual quizá hubieran ameritado una amnistía, sino por tratar todo en bloque», afirmó Esteban Torres.

Así, comentó que el PSC estaba en contra de la mezcla de la amnistía para distintos tipos de delitos en bloque.

«Varios delitos que tienen prohibición constitucional de ser amnistiados se trataron en la asamblea. En ese sentido tuvimos una postura de acuerdo a los principios de defensa de la seguridad ciudadana; de lo que sucedió con Quito y que no fue la posición del resto de bloques», comentó.

Sobre la votación para no dar paso a la conformación de una comisión que evalúe al CAL, Esteban Torres indica que perdió la Asamblea.

«En el fondo perdió la Asamblea. Porque tapar con tierra una crisis institucional con uno o dos votitos, quién sabe conseguidos de qué manera, realmente no soluciona el problema de raíz. Con esa votación no sé cuáles sean las deudas ahora de la presidencia de la Asamblea con el Gobierno. Lo que tendremos en un futuro será, lamentablemente, más acciones que no van de acuerdo a los intereses de los ecuatorianos», explica.

