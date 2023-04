Esteban Torres: No existe causal para la muerte cruzada

“La muerte cruzada tiene que firmarse no tiene que amenazarse”. Así lo manifestó el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres en entrevista para Teleamazonas de este jueves 20 de abril del 2023.

Torres sostuvo que desde hace un año el presidente Guillermo Lasso amenaza con disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, “esta vez la situación es muy distinta porque no existe causal”.

A criterio del legislador, que el Primer Mandatario firme la muerte cruzada para evitar su destitución sería un fraude porque esa causal no consta en la Constitución.

“Una firma de un decreto de muerte cruzada sin causal, a la desesperada y para impedir que existan votos o no en un juicio político, llevaría al Ecuador, lamentablemente, a un escenario como el de Pedro Castillo, en Perú, donde el señor intentó hacer absolutamente lo mismo y hoy está en la cárcel pagando sus penas”, manifestó Torres.

Si bien el asambleísta dijo que nadie puede impedir que el presidente Lasso firme la muerte cruzada, recalcó que el documento puede ser susceptible de revisión o incluso ser rechazado, porque no se cumpliría con lo establecido en la Constitución.

El coordinador del PSC añadió que la Asamblea le ha entregado al Ejecutivo nueve leyes aprobadas en materia de seguridad por lo que el Presidente tampoco podría usar la causal de obstrucción de Plan Nacional de Desarrollo para firmar la muerte cruzada.

No obstante, de firmarse el documento, Torres dijo que no lo aceptarán. “Nosotros hemos sido claros, no vamos a acatar ningún documento que carezca de eficacia jurídica”.

Juicio Político

Torres indicó que el proceso de juicio político contra el Presidente avanza y una vez que el documento pase de la Comisión de Fiscalización quedará a decisión de cada legislador.

Como bancada del PSC, el legislador afirmó que están de acuerdo en la acusación de presunto peculado, delito que fue admitido por la Corte Constitucional. Torres recalcó que es la única causal por la que se puede votar y que la moción de destitución debe estar sujeta a ella.

Finalmente, el legislador aseguró que no tiene interés en ser interpelante durante el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Así como tampoco pretende ser candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

