La ciclista ecuatoriana Esther Galarza mantuvo el liderato de la Vuelta a Colombia Femenina culminada la cuarta etapa este viernes 23 de agosto del 2024.

Galarza ganó la víspera la tercera etapa y con ello obtuvo el liderato de la competencia colombiana. Tras su triunfo lanzó fuertes declaraciones por la «falta de apoyo» en su país natal, Ecuador.

Entre lágrimas y enojo Galarza sostuvo que «Hay mucha gente en Ecuador que no apoya ni mierda. Si te van a apoyar, que te apoyen con todo, si no, que no hagan perder el tiempo. Porque a la final uno invierte tiempo y dinero, para que te vengan a dar 5 dólares y luego querer recibir toda la gloria y los méritos. No, así no son las cosas (…)».

La ciclista confesó en declaraciones a periodistas que cubrían el cierre de la carrera que ha tenido un año difícil, «me ha tocado muy, muy duro, por eso me la dedico a mí«. dijo para luego arremeter contra el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC).

«En Ecuador se hacen muy mal las cosas. Mira como a Richard (Carapaz) siendo el campeón olímpico, no lo llevaron (a los Juegos Olímpicos de París 2024), cuando fue él quien ganó el cupo», afirmó.

Y agregó: «Todos los ciclistas ecuatorianos que están en el World Tour, incluso Miryam (Núñez), que respecta al ciclismo femenino, se han formado en Colombia. No tengo nada que agradecerle a Ecuador. Es por eso que esta victoria me la dedico a mí y quiero disfrutarla con mi equipo que si me ha apoyado».

Clasificación general de la Vuelta a Colombia

Esther Galarza (BMC Patobike), que llegó en la cuarta etapa sin mayores dificultades con el pelotón se mantiene líder con un tiempo acumulado de 12 horas, 57 minutos y 12 segundos.

Le siguen en la general la colombiana Estefanía Herrera (Mujeres Antioquia) a 2 segundos; y la venezolana Lilibeth Chacón, campeona de la pasada edición y compañera de la ecuatoriana, a 20 segundos.

La cuarta casilla la ocupa la canadiense Nadia Gontova (DNA Pro Cycling), a 24 segundos de la líder.

El sábado la carrera saldrá de Valledupar, con destino a Pueblo Bello, para completar 121,2 kilómetros.

En competencia continúan 123 de las 139 corredoras que arrancaron en 24 equipos en los que hay ciclistas de Venezuela, México, Ecuador, España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Países Bajos, Argentina, Guatemala y Colombia.

