Explosivas revelaciones de exempleados de Harry y Meghan Markle

Meghan Markle es calificada como una «sociópata narcisista» por sus exempleados en un explosivo libro que revela la tiranía de los duques de Sussex durante su estadía en el Palacio de Kensington.

Las fuentes revelaron a la escritora Valentine Low, quien escribió ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’, que los miembros del personal fueron víctimas del supuesto comportamiento desagradable y déspota de Meghan y su esposo, el príncipe Harry, quienes renunciar a la monarquía británica en 2020.

Además, revelaron que la pareja planeó desde un inicio su salida de la realeza birtánica, más no por el acoso que sufrían de la prensa o por la indiferencia de la familia real a los problemas mentales que sufrió Markle durante su embarazo.

«Todos sabían que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz (..) Ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día«, aseguró un exempleado, según cita The Sun.

INCIDENTES CON EXEMPLEADOS

En el libro se describe un incidente de la actriz estadounidense con una empleada. «No te preocupes. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti«, supuestamente le habría dicho Markle a la mujer.

También se detalla que el príncipe William se entreó dle incidente y consoló a la mujer. «Espero que estés bien. Estás haciendo un muy buen trabajo», le dijo según Low.

Pero este no habría sido el único altercado de Meghan con los exempleados. Incluso aseguran que muchos quedaron completamente destruidos por su experiencia laboral.

Un exayudante real afirmó que la pareja le gritaba cada 10 minutos. «No puedo creer que hayas hecho esto. Me has defraudado. ¿En qué estabas pensando?«, fueron algunos de los llamados de atención que le habrían hecho, según se recuerda en el libro.

Poco antes de su boda, Meghan supuestamente pidió que le ajustaran la tiara bandeau de la reina María, que le prestó la reina, pero citando un protocolo estricto en torno a las Joyas de la Corona, la modista de la Reina, Andrea Kelly, dijo que esto no se podía hacer por capricho y que había que concertar una cita.

Situación que provocó la ira de Harry, quien explotó y arremetió con un fuerte leguaje contra Kelly. Disgustada por el hecho la modista informó el altercado a la reina, quien «firmemente» puso a Harry «en su lugar».

Otras de las anécdotas en el libro dicen que Meghan incluso se quejó: «No puedo creer que no me paguen por esto» durante una gira real en Australia.

‘CLUB DE SOBREVIVIENTES DE LOS SUSSEX’

Ante esta experiencia, para muchos traumática, los exempleados decidieron llamarse a sí mismos el ‘Club de sobrevivientes de los Sussex’ después de que Meghan y Harry renunciaron.

Samantha Cohen, secretaria privada de la pareja y que trabajó para los Sussex desde su boda en mayo de 2018 hasta el final de su gira por Sudáfrica en septiembre de 2019; Sara Latham, quien estuvo a cargo de las comunicaciones, y la subsecretaria de prensa Marnie Gaffney son incluidas en la lista de los exmpleados que «sobrevivieron» a la pareja.

En el caso de Cohen se conoció que Meghan y el príncipe Harry supuestamente le «gritaron» antes y durante un vuelo a Australia para su gira de 2018 por el Pacífico Sur.

«Sam siempre dejó en claro que era como trabajar para un par de adolescentes. Eran imposibles y la empujaron al límite. Era miserable«, afirma un amigo de Cohen en el libro.

No obstante, los abogados de la duquesa negaron las acusaciones y enfatizaron el agradecimiento por su apoyo y dedicación.

En otro extracto del libro, el jefe de prensa del palacio, Jason Knauf, supuestamente escribió un correo electrónico en 2018 al secretario privado del príncipe William para informarle sobre los «problemas muy serios» con el comportamiento de Markle.

Según los informes revelados por la prensa británica, se le pidió a Markle y Harry que trataran a los empleados con más respeto, a lo cual Meghan respondió: «No es mi trabajo mimar a la gente».

TEMOR DE HARRY

Uno de los detalles que también se reveló en el libro fue el constante miedo de Harry por perder a Megha. Una fuente afirma que Meghan le dio un ultimátum a Harry. «Si no publicas una declaración que confirme que soy tu novia, voy a romper contigo» habría sentencia.

Y otra fuente señaló que «Él estaba enloqueciendo, diciendo: ‘Ella me va a dejar‘».