Exseleccionado belga Radja Nainggolan fue detenido por narcotráfico. Él fue detenido, este lunes 27 de enero del 2025, junto a otros 15 sospechosos en el marco de una investigación que lleva a cabo una jueza de Bruselas. Es indagado por tráfico de cocaína a través del puerto de Amberes.

La Policía llevó a cabo una treintena de registros este lunes 27 por la mañana en la provincia de Amberes y también en la capital y su área metropolitana.

En total fueron detenidos 16 sospechosos, entre ellos Nainggolan, de 36 años, que disputó 30 partidos con la selección belga.

La investigación, dirigida por una jueza de instrucción de Bruselas, se centra en «unos presuntos hechos de importación de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, a través del puerto de Amberes, y su redistribución en Bélgica». Así indicó el comunicado de la Fiscalía.

Durante los registros, la Policía incautó 2,7 kilos de cocaína, 14 vehículos, joyas, relojes de lujo, chalecos antibalas, así como varias armas, tres de ellas de fuego, según informaron las autoridades.

Nainggolan, nacido en Amberes y cuyo rol en la trama no fue precisado, marcó seis goles con la camiseta de los ‘Diablos Rojos’.

Tras pasar por los clubes italianos Inter de Milán y Roma, se hallaba sin equipo desde el pasado verano (boreal) antes de comprometerse la semana pasada con el Lokeren, de la segunda división belga.

Nainggolan marcó un gol el pasado fin de semana en su debut con el Lokeren.

