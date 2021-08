Fabio Jakobsen se adjudica la cuarta etapa de la Vuelta a España

El neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step) ganó el esprint de la cuarta etapa de la Vuelta a España disputada entre El Burgo de Osma y Molina de Aragón.

Así, el ciclista se llevó la jornada llana de 163,9 kilómetros en la que mantuvo el liderato el estonio Rein Taaramae (Intermarché).

Taaramae mantuvo el liderato a pesar de haber sufrido una caída a 2 km de meta.

Jakobsen, de 24 años, se impuso con un tiempo de 3h.43.07, por delante del francés Arnaud Demare (Groupama). En tercer lugar arribó el danés Magnus Cort (EF Education).

Se trata del tercer triunfo de etapa para el Fabio Jakobsen, quien ya logró 2 en 2019.

En la general se mantuvo al frente el estonio Rein Taaramae, quien sufrió una caída sin consecuencias a 2 km de meta. Segundo es el francés Kenny Elissonde (Trek) y tercero el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) a 30.

Este miércoles se disputa la quinta etapa entre Tarancón y Albacete, de 184.4 kilómetros. EFE

