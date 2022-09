La reina Isabel II falleció este jueves 8 de septiembre de 2022, a los 96 años, en el castillo de Balmora, Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, informó la Familia Real a través de Twitter.

Isabel fue coronada el 2 de junio de 1953. Mientras estuvo en el trono vio pasar a 15 primeros ministros y 7 papas.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W