Los fallecidos en la discoteca de República Dominicana ascienden a 218

Actualización 11:22

Santo Domingo, EFE |

La cifra de fallecidos en la discoteca Jet Set en Santo Domingo asciende a 218 y a 189 las personas rescatadas con vida tras el derrumbe del techo del local en la madrugada del pasado martes, informaron este jueves 10 de abril del 2025 las autoridades dominicanas.

También en el último comunicado oficial, el Gobierno asegura que se mantienen las labores de búsqueda, rescate y recuperación y que los brigadistas y personal técnico siguen desplegados en la zona bajo coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

«Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros», agrega la nota.

Además, el miércoles se informó de que se entraba en una nueva etapa, la de recuperación de cuerpos, conforme al protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias.

Se indicó que esta transición de búsqueda y salvamento a la nueva etapa «no implica el fin de las labores en la zona afectada», sino que, «sin detener las labores de rescate», se entraba en una fase distinta y que, tras ella, comenzará la de investigación sobre las causas del accidente.

Además, el techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el accidente.

Sin embargo, no se ha determinado el número de personas que podía haber allí en ese momento, en una discoteca con capacidad para más de mil asistentes.

