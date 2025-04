El exguardameta de Barcelona, Manga, falleció a los 88 años; fue mundialista con Brasil

Actualizado 08:42

Redacción Teleamazonas.com |

Hailton Correia de Arruda, más conocido en el fútbol como Manga, exportero de Barcelona, de la Selección de Brasil falleció este martes 8 de abril del 2025. El exgolero fue ídolo del Botafogo y murió a sus 88 años de edad. Así informó el equipo de Río de Janeiro. Desde el 2022 padecía cáncer.

Manga, nacido en Recife, vivía en una casa de retiro en Río de Janeiro. Vivía junto con su esposa, Cecilia, de nacionalidad ecuatoriana. El histórico golero se retiró en Barcelona y fue campeón con el equipo guayaquileño en 1980.

Fue mundialista en Inglaterra 1966, campeón de las copas Libertadores e Intercontinental con Nacional de Montevideo. En este último club fue elegido como el mejor golero de todos los tiempos.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Haílton Correia de Arruda, nuestro inolvidable exportero e ídolo ‘Manga’, a la edad de 88 años, en el Hospital Rio Barra”, comunicó Botafogo en sus redes sociales.

“Manga fue uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mundial y defendió a nuestro Glorioso de 1959 a 1968, habiendo formado parte de dos de los mejores equipos de nuestra historia: los campeones consecutivos de Río en las temporadas 61/62 y 67/68″, agregó el mensaje de Botafogo.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo… pic.twitter.com/t3ObxNYCIk