Familia real británica reacciona al nacimiento de la hija de los duques de Sussex

La familia real británica reaccionó este domingo al nacimiento de la hija de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes anunciaron que la niña nació el pasado viernes.

Según informó una portavoz del palacio de Buckingham, la reina Isabel II, el príncipe Carlos y los duques de Cambridge están «encantados» con el nacimiento en California (EE.UU.) de la hija de los duques de Sussex.

«La reina, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles y los duques de Cambridge han sido informados y están encantados con la noticia del nacimiento de la hija de los duques de Sussex«, señaló la portavoz de la familia real a los medios británicos.

La duquesa de Sussex dio a luz a la niña el pasado viernes en un hospital de California y tanto la madre como la hija están bien, según un comunicado de los duques, en el que se indica que la recién nacida lleva el nombre de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

El primer nombre es en honor a la reina Isabel II, a la que que de pequeña llamaban Lilibet, y Diana por la madre del príncipe Enrique, fallecida en un accidente de coche en París en agosto de 1997.

El príncipe de Gales, padre del príncipe Enrique, tuiteó «felicitaciones» a la familia «por la llegada de la bebé Lilibet Diana. Les deseamos todo lo mejor en este momento especial«.

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana 🎊



Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH