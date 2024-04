Fecha, horario y dónde ver los cuartos de final de la Champions League

Los ocho mejores equipos de Europa de esta temporada se enfrentarán, a partir de este martes 9 de abril de 2024, en los cuartos de final de la Champions League y lucharán para llegar a la semifinal de este torneo continental.

Los partidos previstos para estos cuartos de final son: Manchester City vs. Real Madrid; Arsenal vs. Bayern Munich; FC Barcelona vs. PSG; Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund.

Real Madrid-Manchester City:

La eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City comienza a tener aires de ‘clásico’ europeo, al ser la tercera ocasión consecutiva que se midan ambos equipos y la cuarta en cinco años.

Las dos últimas fueron en semifinales; en la primera ganó el equipo entrenado por Carlo Ancelotti y el año pasado se tomó la revancha la escuadra de Pep Guardiola. En ambos casos, el ganador acabó levantando el trofeo.

El duelo entre el club con más títulos en la competición (Real Madrid) y el vigente campeón (Manchester City) tiene aires de final anticipada, pese a ser sólo los cuartos. «No queda otra opción. Es un poco una tradición, jugar tres veces seguidas contra el rey de la competición», se resignó Guardiola, entrenador del Manchester City al conocer el resultado del sorteo.

Pese a las bajas en uno y otro equipo, sobre el césped habrá una constelación de estrellas (Bellingham, Vinicius y Kroos, entre otros, por el equipo español y De Bruyne, Haaland, Foden o Rodri por el equipo inglés), sin olvidar el duelo en los banquillos entre dos de los entrenadores con mejor palmarés en la competición.

PSG-Barcelona:

«Estoy contento, vuelvo a casa», dijo el técnico del París SG, Luis Enrique, al conocer el emparejamiento con el FC Barcelona, equipo al que entrenaba la última vez que los azulgranas conquistaron la copa (2015).

Los de la capital francesa tendrán ahora a Luis Enrique de su parte, en otra de las eliminatorias clásicas del fútbol europeo en los últimos años. Será la quinta ocasión en las últimas doce temporadas que parisinos y barceloneses se enfrenten en eliminación directa.

«Va a ser muy difícil. Es un club histórico, uno de los equipos que más veces ha ganado la Liga de Campeones (…) Nosotros no la hemos ganado, pero es nuestra ambición. No creo que haya nadie con más ambición que nosotros», añadió el asturiano, que aspira a cerrar su primera temporada en París con un triplete histórico (Champions, Ligue 1 y copa).

Arsenal-Bayern Múnich:

Por la trayectoria de esta temporada, el Arsenal parece favorito frente al Bayern Múnich, que por su parte tiene a favor la historia.

El Arsenal es líder de la Premier League, en lucha con Liverpool y Manchester City, mientras que el Bayern está a 16 puntos del Leverkusen, que este próximo fin de semana podría ser ya campeón de la Bundesliga.

Los ‘Gunners’ llegan al duelo tras golear 3-0 al Brighton este pasado fin de semana, mientras que los bávaron se dejaron remontar para perder 3-2 contra el modesto Heidenheim y enterrar las últimas opciones de revalidar el título.

Pero en los cara a cara, los alemanes siempre se impusieron. El Bayern eliminó al Arsenal en las últimas tres ocasiones que se enfrentaron en los octavos de final de la máxima competición europea de clubes (2013, 2014 y 2017), destacando la última de ellas, con un resultado humillante de 10-2 a favor de los germanos (mismo resultado en los dos partidos, 5-1).

Y el equipo que entrena Mikel Arteta no juega unos cuartos de Champions desde 2010, mientras que el Bayern sólo se quedó fuera de los ocho mejores del continente en dos ocasiones en este mismo periodo.

Atlético Madrid – Borussia Dortmund:

Atlético y Dortmund quieren tener un papel protagonista en el torneo.»Tenemos que estar en forma y comenzar el partido con el mismo espíritu que tuvimos contra el Inter», explicó el francés Antoine Griezmann, entrenador del Atlético Madrid.

El Dortmund, por su parte, no llega en el mejor momento, ya que si bien derrotó al Bayern hace dos jornadas, el fin de semana se inclinó ante el Stuttgart (1-0). AFP

Fecha y horario y donde ver la Champions League

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League se disputarán el martes 9 de abril y el miércoles 10 de abril de 2024, a las 14:00, en Ecuador y se podrán ver por Star+, Espn y Espn 2.

Martes 9 de abril (14:00):

Arsenal (ENG) – Bayern Múnich (GER) (Estadio Emirates)

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG) (Estadio Santiago Bernabéu)

Miércoles 10 de abril (14:00):

Atlético Madrid (ESP) – Dortmund (GER) (Estadio Civitas Metropolitano)

París SG (FRA) – FC Barcelona (ESP) (Estadio Parque de los Príncipes)

En cambio, los partidos de vuelta de los cuartos de final se jugarán el martes 16 de abril y el miércoles 17 de abril de 2024, también a las 14:00.

Martes 16 de abril (14:00):

Dortmund (GER) – Atlético Madrid (ESP)

FC Barcelona (ESP) – París SG (FRA)

Miércoles 17 de abril (14:00):

Bayern Múnich (GER) – Arsenal (ENG)

Manchester City (ENG) – Real Madrid (ESP)

