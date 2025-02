Actualizado 11:25

Redacción Teleamazonas.com |

El juez anticorrupción Alejandro García fijó fecha y hora para vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el caso Triple A. En este proceso se investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles.

Para esta diligencia se fijó como fecha el 5 de marzo del 2025 a partir de las 10:00 en respuesta al pedido de la Fiscalía General del Estado, que se conoció el sábado 22 de febrero del 2025 y fue repudiado por Alvarez en redes sociales.

La investigación inició con una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en julio del 2024. En esta se acusaba a Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y a las empresas Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel del delito.

Lea también:

En el registro de la empresa Copedesa su principal accionista es Aquiles Álvarez y en la denuncia se vincula a la hermanos del burgomaestre: Xavier y Antonio Álvarez; este último, actual presidente de Barcelona S.C.

De acuerdo a la investigación de Fiscalía, en las gasolineras señaladas y vinculadas a los hermanos Álvarez existiría una presunta distribución y comercialización irregular de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano por las diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.

El secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, acusó, en septiembre del 2024, a la empresa Copedesa de causar un daño de 94 millones de dólares al Estado.

Cinco vinculados y varios allanamientos

En diciembre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. por su presunta participación en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos días a la semana (lunes y viernes) para las cinco personas investigadas. También, en el caso se ordenó la prohibición de enajenar bienes y acciones para las cinco empresas involucradas.

Por el delito que se investiga, los procesados podrían enfrentar una pena privativa de libertad de máximo cinco años, según el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La última diligencia dentro del caso Triple A fue el allanamiento de cinco gasolineras en Ecuador por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos. El operativo se desarrolló este miércoles 19 de febrero del 2025 en estaciones ubicadas en El Pangui, en Zamora Chinchipe; en Cariamanga, Loja; Machala, Santa Rosa y Pasaje, las tres ubicadas en El Oro.

También en Teleamazonas:

#ECUADOR | 'Esto es persecución pura': Aquiles Alvarez reacciona al pedido de Fiscalía en el caso Triple A https://t.co/RSS5VtFRzM pic.twitter.com/F9pgPNvrMG — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 22, 2025