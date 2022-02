El futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo ya se entrena bajo las órdenes de Simone Inzaghi, con la camiseta de Inter de Milán.

La incorporación de Caicedo ha causado interés en los hinchas italianos, por lo que Inter preparó un video con más información del origen del futbolista.

Así, Felipe Caicedo, de 33 años, se ha convertido en una especie de embajador turístico ecuatoriano.

Es que en el video se hace un comparativo de Milán con Ecuador. A la par de las imágenes italianas se muestran escenarios ecuatorianos.

“Después de su llegada al Inter y de su primera entrevista con el club, Inter Media House se ha encargado de producir un video para presentar a Felipe Caicedo a toda la afición ‘nerazzurri’, afirmó el Inter.

Así, en el material audiovisual hay algunas tomas de los ponchos de Otavalo, montañas ecuatorianas y hasta El Panecillo.

🇪🇨 | BENVENUTO



Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune.

In città e in campo, @FelipaoCaicedo!#WelcomeFelipe pic.twitter.com/Ao6aXZKMVh