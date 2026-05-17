¿Quién tapará en la Tri? Los goleros de Ecuador para el Mundial 2026

A pocas semanas de que ruede el balón en el Mundial de Estados Unidos, Mèxico y Canadá 2026, la Selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece define sus últimos detalles con una gran certeza y, a la vez, un intenso debate centrado en el arco para la quinta participación mundialista de la Tricolor.

A sus 39 años, Hernán Galíndez se perfila como el dueño indiscutible del arco ecuatoriano para jugar su segunda Copa del Mundo consecutiva. El espectacular presente del guardameta en el Huracán de Argentina, sumado a su liderazgo dentro del vestuario, lo convierten en la pieza de confianza para Beccacece.

Galíndez no solo aporta reflejos bajo los tres palos, sino la voz de mando necesaria para guiar a una línea defensiva sumamente joven pero cotizada en el fútbol europeo.

Porteros Ecuador Mundial 2026 Candidatos al Arco de Ecuador - Mundial 2026 Portero Club Actual Situación / Perfil Probabilidad Hernán Galíndez Huracán (ARG) El veterano de confianza y actual titular. Muy Alta Moisés Ramírez A.E. Kifisia (GRE) Referente joven con experiencia europea en Grecia. Alta Gonzalo Valle LDU Quito (ECU) Gran momento de forma en el torneo local. Media-Alta Omar Carabalí O'Higgins (CHI) Habilitado por FIFA recientemente para Ecuador. En alza Gilmar Napa Emelec (ECU) Portero de proyección y futuro recambio. Media Alexander Domínguez LDU Quito (ECU) Líder histórico; aporta jerarquía al grupo. Moderada * Datos actualizados a mayo de 2026.

Detrás del titular, la disputa por los puestos de alternantes ha sumado altas dosis de suspenso debido a las exigencias físicas de la alta competencia. Gonzalo Valle, golero de Liga de Quito que ha sido una constante en el proceso e incluso fue ratificado en la consideración principal del cuerpo técnico al aparecer en el álbum oficial del torneo, encendió las alarmas en la Casa de la Selección tras reportar molestias físicas en el cierre de la temporada, lo que obliga a revisar las opciones de relevo inmediato.

Ante cualquier imprevisto de última hora, Beccacece mantiene un radar abierto con figuras del medio local como David Cabezas, de gran regularidad en El Nacional, e incluso la opción de emergencia de experimentar la jerarquía de Alexander Domínguez. Incluso ya pudo debutar en uno de los últimos amistosos.

Omar Carabalí se ha consolidado como un nombre ineludible en la órbita de la Selección Chilena, perfilándose como uno de los candidatos naturales para custodiar el arco en la próxima cita mundialista. Su evolución técnica, marcada por una gran capacidad de reacción y un dominio físico imponente, lo posiciona como el relevo generacional necesario tras la era dorada de los porteros históricos del país.