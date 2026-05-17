Chelsea, club donde juega el ecuatoriano Moisés Caicedo, anuncia a Xabi Alonso como nuevo entrenador

Xabi Alonso el nuevo entrenador del Chelsea, dirigió anteriormente al Real Madrid y al Bayer Leverkusen.

El Chelsea nombró al español Xabi Alonso como el nuevo entrenador del club este domingo con un contrato de cuatro años con la esperanza de que cambie su suerte.

El club viene de perder la final de la FA Cup contra el Manchester City el sábado y es noveno en la Premier League con dos partidos de la temporada aún por disputar.

Alonso saltó a la fama como uno de los entrenadores más prometedores de Europa al guiar al Bayer Leverkusen a un doblete de liga y copa en Alemania sin conocer la derrota en la temporada 2023/24.

Sin embargo solo estuvo siete meses en el banquillo del Real Madrid tras ser nombrado el año pasado y dejó al conjunto español en enero.

"El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino", dijo el club en un comunicado. "El español comenzará su labor el 1 de julio de 2026, tras haber acordado un contrato de cuatro años en Stamford Bridge".

Alonso afronta un enorme desafío para que el Chelsea vuelva a luchar por los grandes títulos.

El nombramiento de Alonso se hizo un día después que el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, derrotara al Chelsea y se proclamara campeón de la FA Cup, en el estadio de Wembley, en Londres.

Esta derrota significa que ya llevan ocho temporadas sin un título en casa, a pesar de la enorme inversión en el mercado de fichajes.