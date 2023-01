El problema eléctrico que existe en Ecuador le cuesta al país entre USD 300 y 400 millones más. Así lo indicó elministro de Energía, Fernando Santos, en las entrevistas del noticiero 24 Horas de Teleamazonas.

Esto se da porque se busca solucionar la falta de generación hidroeléctrica, debido a que las plantas térmicas no están funcionando bien. Por ello, el ministro señaló que se trae energía de Colombia. «Estamos trayendo 400 megavatios, es como tener una nueva planta».

El ministro asegura que se trata de una situación difícil, ya que el estiaje es parte del calentamiento global. «Es un fenómeno mundial que también le afecta al Ecuador». Además, señala que hubo descuido en los organismos eléctricos y no han mantenido el parque termoeléctrico que no se ha usado.

Asimismo, el ministro Santos dijo que el Estado no tiene el concepto de mantenimiento de las líneas de transmisión de las subestaciones. «Por eso salió el anterior gerente. El problema no solo es del sector eléctrico, lo estamos sufriendo en Petroecuador, no hay mantenimiento».

¿Nos quedaremos sin luz?

Si sigue sin llover, Santos señala que, de acuerdo con los técnicos, no nos vamos a quedar sin luz. «Buscarán debajo de las piedras». Asegura que la posibilidad de apagones es muy remota.

Entre los errores que han desencadenado en la crisis actual, el ministro señala que se hizo todas las obras en la vertiente oriental del país. Esto pese a que sería necesario un equilibrio en el que se considere también la occidental, ya que elpaís tiene ríos que corren a la Amazonía y al Pacífico.

Santos dice que el Coca Codo Sinclair, técnicamente tiene capacidad para generar 1 500 megavatios, pero no genera más de 700. Una de las razones es porque no hay agua y, además, «está con 25 000 fisuras, que si se pone más agua posiblemente reviente la tubería. Una obras más, mal hecha».

El ministro también asegura que en administraciones pasadas se trajo una perforadora que no sirvió, por USD 500 millones. También, que se gastó USD 250 millones en equipos, «que están botados, oxidándose en el mar». «Se botó la plata sin planificación, sin una idea central por decir: estamos haciendo obras. Ahí está el resultado: no funcionan bien. Fue gran propaganda y pocos resultados».

