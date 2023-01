El exsecretario de Comunicación del correísmo Fernando Alvarado enfrentará un nuevo juicio por retirarse el grillete electrónico en 2018. Este dispositivo de vigilancia debía usarlo obligatoriamente cuando era investigado por un supuesto delito de peculado.

Este 23 de enero de 2023, el juez de la Corte de Quito Geovanny Freire llamó a juicio al exfuncionario. Además, dispuso una fianza de 10.000 dólares para que pueda regresar al país y defenderse en libertad.

El Código Penal establece una pena de hasta cinco años de prisión por este delito. Este es el único proceso penal en firme contra Alvarado, porque en el juicio por supuesto peculado en la Secretaría de Comunicación fue absuelto por la Corte Nacional de Justicia.

También en Teleamazonas

Una sola moneda para Sudamérica; ¿la idea de Andrés Arauz toma forma? https://t.co/YLVx3cr2wu pic.twitter.com/fOxgfrmjUm — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 23, 2023

Un escape aún sin respuestas

En 2018 el ex Ministro de Rafael Correa afrontaba la investigación por presunta malversación de fondos públicos en la Secretaría de Comunicación. Fernando Alvarado consiguió que se le permitiera usar el grillete electrónico a cambio de no ir a prisión.

Sorpresivamente, el 20 de octubre de 2018, la exministra del Interior María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que se había retirado el grillete electrónico y no se conocía su paradero.

Verificamos información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico. Mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; @PoliciaEcuador inicia operativos d búsqueda en carreteras.

Juez de la causa deberá actuar de inmediato. — María Paula Romo (@mariapaularomo) October 20, 2018

Las autoridades iniciaron su búsqueda sin éxito. Solo encontraron el dispositivo electrónico en la Ruta Viva, noroccidente de Quito. El exsecretario de Comunicación burló a la vigilancia y no sabían cómo no se activaron las alertas de las autoridades. En sus registros se aseguraba que Alvarado seguía usando el dispositivo, pero él ya no se encontraba en el país.

Unos días después, Alvarado envió un mensaje vía Whatsapp y un video en el que explicaba que su salida del país se debió a «persecución política» sin especificar dónde se encontraba.

Hasta el momento, no se conoce cómo logro sacarse el grillete de su tobillo tampoco quiénes fueron los cómplices para que pudiera salir tan rápido del país.

Actualmente, se encuentra en Venezuela, desde donde ha seguido su activismo político, junto a otros ex funcionarios del correísmo.

Lea también