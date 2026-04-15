Ecuador no recibirá a hipopótamos de Pablo Escobar

Los hipopótamos de Pablo Escobar no llegarán a Ecuador. El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó este miércoles 15 de abril de 2026 que el país no iniciará ningún proceso para recibir a los animales.

Mientras Colombia enfrenta un problema con los hipopótamos descendientes de los que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a su hacienda 'Nápoles', Ecuador se niega a recibirlos.

Inicialmente, el gobierno colombiano indicó que Ecuador fue considerado para recibir a dos de los animales. Se evaluó que sean trasladados al Litoral, en sectores como Pantanal, en Guayas.

Sin embargo, el MAE negó que se vaya a realizar cualqueir trámite para recibir a los hipopótamos.

Aunque esta no es la primera vez que ocurre. En 2023 el Ministerio ya anunció que la normativa legal de Ecuador impedía recibir a los hipopótamos o a cualquier animal en peligro de extinción.

Colombia ha planteado la posibilidad de enviar estos animales a Perú, Filipinas, India, México, Chile, República Dominicana y Sudáfrica. Ninguno de estos planes se concretaron.

Al menos 80 de los 200 hipopótamos que viven en Colombia recibirán la eutanasia, informó el gobierno colombiano el 13 de abril.

Lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante Pablo Escobar de llevar a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió, tres décadas después, en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país, donde esta especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro.