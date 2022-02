Filippo Ganna se impuso en el prólogo del Tour de Provenza

El italiano Filippo Ganna (Ineos), no dio opción en el prólogo de 7,1 km que inauguró el Tour de Provenza e impuso su condición de favorito. Logró una clara victoria rodando a una media de 53,4 km/hora imbatible para sus rivales.

Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz llegó a 38 segundos de su compañero y ganador del día, Filippo Ganna.

Ganna (Verbania, 25 años), doble campeón del Mundo contrarreloj, marcó un tiempo de 8.04 minutos en el trayecto con salida y llegada en Berre-L’Etang. Superó en 12 segundos a su compañero del Ineos británico Ethan Hayter, campeón nacional de la modalidad, y en 13 al sueco del Groupama Tobias Ludvigsson.

