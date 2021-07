Filtran el nuevo traje de Spider-Man en su próxima película

Faltan apenas unos meses para el estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas del año para los amantes de los cómics.

Aunque los detalles han sido pocos, los fanáticos de Marvel valoran cada nuevo detalle del filme del joven superhéroe.

Una de las grandes incógnitas es el traje del enmascarado, pues en cada una de sus películas enfrenta un cambio.

Ahora, gracias a una inusual filtración se conoció el atuendo que utilizará Tom Holland en su tercera película interpretando al neoyorquino.

Un set de LEGO basado en la película dejó en evidencia que Peter Parker vestirá un novedoso traje con detalles azules, rojos y dorados.

En una esquina de la caja del juguete se aprecia la apariencia del superhéroe para el file.

Pero este no fue el único detalle que se escapó, pues también se confirmó la presencia de Dr. Strange y su compañero Wong en la película.

NEW: Spider-Man: No Way Home LEGO sets featuring Spidey, Doctor Strange & more have surfaced online!



Vulture set is inspired by Spider-Man: Homecoming. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/sbKgupGBfE