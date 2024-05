«Como siempre: juro siempre decir la verdad y nada más que la verdad«, dijo la fiscal general, Diana Salazar, en un video en el que reveló que los asesinos del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, también planearon matarla a ella.

El video, que dura más de 12 minutos, lo publicó en su cuenta personal de Youtube, la cual abrió el 10 de mayo del 2024. En ese video, ella cuenta los desafíos que ha tenido que enfrentar como titular de la Fiscalía General.

Ella aseguró que era uno de los objetivos en el contrato de los criminales, que acabaron con la vida del político Fernando Villavicencio.

«Es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos dos«, señaló Salazar. “A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo”, agregó la funcionaria.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del año pasado, cuando salía de un mitín político en Quito. Recibió impactos de bala. Fue trasladado a un hospital, sin embargo, falleció.

Con respecto a su seguridad, Salazar dijo que ha perdido la libertad para resguardar su vida.»Vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor. La dinámica familiar ha cambiado, yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles», relató.

Actualmente, la seguridad de la funcionaria se ha reforzado, en especial, desde que salió a la luz pública el caso Metástasis y Purga. En ambos se investigan presuntos actos de corrupción en el sistema judicial, vinculados con el narcotráfico.

Juicio político contra la fiscal Diana Salazar

En el video, Salazar se refirió al juicio político que se plantea en la Asamblea Nacional. Ella calificó a ese proceso como una forma de retaliación por el trabajo que ha desarrollado en su administración.

«Nosotros estamos culminando esta administración. En abril del 2025 terminamos el periodo. Sin embargo, ¿qué mensaje le vamos a dejar a la siguiente persona que asuma este cargo? Cuidado te metas con los políticos, te van a hacer juicio político (…) te vas a enfrentar a toda esta oposición, a todo este ataque sistemático que nosotros hemos venido sufriendo», comentó.

Además, Salazar señaló que tratan de sacarla de su cargo para lograr impunidad. Aseveró que los nuevos huéspedes de los centros de privación de libertad aseguran que van a recuperar la libertad cuando ella se vaya de la Fiscalía General.

La funcionaria también comentó que el haber procesado a altas autoridades no es motivo de orgullo, porque es una señal de cómo está el Ecuador. «Ojalá no tuviéramos expresidentes, exvicepresidentes, exministros procesados. Están para servir, no para servirse (…) lo que nosotros hacemos es luchar justamente contra aquellas acciones, no perseguimos a personas, sino perseguimos delitos», indicó.

