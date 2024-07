La Fiscalía General presentó su acusación contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y otros procesados, en el caso Encuentro. Ese dictamen se emitió este 22 de julio de 2024, en la audiencia preparatoria de juicio, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Durante esa diligencia, la fiscal Luzmila Lluglla acusó a Carrera y a Hernán Luque, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) como presuntos autores directos del delito de delincuencia organizada.

La fiscal del caso no solo acusó a Carrera y Luque, sino también a los imputados Antonio I., Leonardo C., Naim M. y a las empresarias Karen C. y Érika F.

#AHORA | #CasoEncuentro: se reinstala la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta #delincuenciaorganizada. Hoy, #FiscalíaEc presentará su dictamen contra Danilo C., Hernán L. y otros procesados. pic.twitter.com/CvE7qOgrGO — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 22, 2024

¿Qué se investiga en el caso Encuentro?

En el caso Encuentro, la Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares. Según las investigaciones, ellos pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en ciertas instituciones públicas.

«Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos», sostuvo el Ministerio Público.

La investigación previa del caso inició el 9 de enero de 2023. Once días más tarde, la Fiscalía lideró un operativo en el que se ejecutaron allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito.

En los domicilios de las personas investigadas se levantaron indicios como documentos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, computadores, joyas, entre otros. Todos fueron sometidos a pericias.

Lea también:

El 25 de octubre, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra siete personas, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.

Cinco días más tarde, la fiscal del caso decidió acumular la investigación del denominado caso ‘León de Troya’ (que investiga presuntos temas de narcotráfico) en el caso ‘Encuentro’.

El 24 de noviembre del 2023, un juez dispuso la prisión preventiva para Carrera, Luque y dos personas más. Sin embargo, la prisión para el cuñado de Lasso fue sustituida por arresto domiciliario, pues es mayor de 65 años.

Para otros tres procesados, el magistrado ordenó la prohibición de salida del país y la presentación una vez por semana en la Fiscalía. Mientras que para un cuarto implicado, el juez dispuso la presentación semanal en el consulado de Ecuador en Miami.

También en Teleamazonas: