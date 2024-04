En la denuncia presentada contra Rafael Correa por ‘traición a la patria‘ se solicita como acto urgente la suspensión de las cuentas en X (antes Twitter) y Facebook del expresidente de Ecuador. El objetivo sería evitar que se siga cometiendo el delito.

«He solicitado a la Fiscalía que proceda de manera inmediata con el trámite pertinente y que se inicie las acciones urgentes de la suspensión de las cuentas de redes sociales que (Rafael Correa) maneja y donde infunde permanente miedo y pánico a todos los ciudadanos ecuatorianos», señaló por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en una entrevista concedida a Teleamazonas este viernes 12 de abril del 2024.

La Secretaria de Estado es la autora de la acusación. El jueves 11 de abril su denuncia llegó a la Fiscalía. Según ella, Rafael Correa está infundiendo en sus publicaciones un «permanente miedo y pánico a todos los ciudadanos ecuatorianos”, pero también «incitando a la guerra» con México y «conminando a que el Golfo de Guayaquil sea cerrado«, lo que impactaría en la economía nacional.

¿La Fiscalía puede cerrar la cuenta de X de Correa?

Esta petición no podría ser efectuada, según Santiago Acurio, docente de Derecho Informático y máster en Derecho Digital. El abogado puntualiza que las cuentas de redes sociales son «una forma de materializar el derecho de las personas para expresarse y la libertad de opinión» y que, además, están reguladas por un código de conducta establecido por cada una de ellas.

«Por más odioso que sea el discurso, es un tema de libertad de expresión. Es complicado que se logre en Ecuador cerrar los perfiles de las redes sociales. Ni la Fiscalía tiene el poder ni la Función Judicial tiene esa facultad para hacer lo que piden en la denuncia», asegura Acurio.

El jurista señala que en Ecuador solo se podría pedir la eliminación del contenido digital, pero en determinados casos, como pornografía infantil; trata de personas con fines de explotación sexual a niños; delitos de odio; xenofobia, y otras figuras penales.

Sin embargo, en el caso de traición a la patria por el cual se ha presentado la denuncia contra Rafael Correa, la eliminación de una cuenta de redes no tendría cabida en la legislación, dice Acurio. «No esta permitido y no hay medida cautelar o artículo en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que le permita a los jueces pedir la suspensión de una cuenta en la red social», reitera el experto de Derecho Digital.

El abogado señala que para que una cuenta sea suspendida en estas redes sociales se debe denunciar en la misma plataforma por mal uso y que la decisión final la toma el proveedor del servicio, en este caso Meta y X, tal como pasó con Donald Trump.

«Es complicado. Se podría suspender las cuentas si tuviéramos el marco del convenio del cibercrimen y técnicamente no hay un cibercrimen que se cometa aquí», asegura el abogado, sobre el pedido de la Ministra contra Rafael Correa.

Casos en los que se pueden suspender cuentas de Facebook y X

En el caso de Meta se indica que una cuenta solo puede ser suspendida cuando:

Usa un n ombre falso

Suplantación de identidad

Tiene reiteradas conductas que no están permitidas en Facebook e infringen las normas comunitarias

que están en Facebook e las Mantiene contacto con otras personas con fines de acoso, publicidad, promoción u otra conducta no permitida

«Queremos que Facebook sea un espacio donde las personas se sientan cómodas y seguras para decir lo que piensan y compartir opiniones e ideas«, destaca la red social en su página.

Mientras que en X se puede pedir la suspensión por lo siguientes comportamientos:

Conductas de odio : Es decir que no se puedes atacar a otras personas por sus condiciones físicas e ideológica

: Es decir que no se puedes atacar a otras personas por sus condiciones físicas e ideológica Perpetradores de ataques violentos : personas que promuevan ataques terroristas, ataques extremistas violentos o ataques masivos violentos y también se pueden eliminar los posts que difundan manifiestos u otro contenido producido por estas personas.

: personas que promuevan ataques terroristas, ataques extremistas violentos o ataques masivos violentos y también se pueden eliminar los posts que difundan manifiestos u otro contenido producido por estas personas. Manipulación : en este aspecto se prohíbe usar los servicios de X con la intención de amplificar o suprimir información artificialmente y tampoco participar en comportamientos que manipulen o interrumpan la experiencia de los usuarios.

: en este aspecto se prohíbe usar los servicios de X con la intención de amplificar o suprimir información artificialmente y tampoco participar en comportamientos que manipulen o interrumpan la experiencia de los usuarios. Integridad cívica: no puedes usar los servicios de X para manipular o interferir con elecciones u otros procesos cívicos. Esto incluye el posteo o intercambio de contenido que puede suprimir la participación o engañar a las personas con respecto a cuándo, dónde o cómo participar en un proceso cívico.

Y otros aspectos relacionados con contenido falso, privacidad, compromisos con la cuenta.

