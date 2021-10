Fisicoculturista levanta auto para rescatar a una mujer

El momento en que un fisicoculturista levantó un auto se volvió viral en redes sociales , esto tras apreciar la gran fuerza del hombre.

Se trata de Shahriar Kamali, iraní de 49 años, quien rescató a una mujer que había quedado atrapada bajo su vehículo tras un accidente en la carretera

La gente se quedó admirada al ver que el deportista levantó el automotor y permitió que la mujer lograra salir.

Shahriar Kamali viajaba junto a su hija cuando se registró el siniestro y el auto de la mujer terminó completamente volcado, en ese momento varias personas acudieron para ayudarla y no lograron sacarla.

Al ver la desesperación de la gente , el fisicoculturista bajó de su vehículo y fue hasta donde estaba la mujer, utilizando su fuerza logró sacarla