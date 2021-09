Autoridades de Francia suspendieron sin sueldo a cerca de 3.000 trabajadores sanitarios por no haberse vacunado contra el COVID-19. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Olivier Véran, quien especificó que aquellos suspendidos pertenecen a empleados de centros sanitarios y clínicas de todo el país.

La penalización corresponde a la nueva norma que entró en vigor el miércoles, 15 de septiembre de 2021. De acuerdo en esta, los 2,7 millones de trabajadores sanitarios, empleados en residencias de ancianos y en servicios de bomberos y ambulancias de Francia deben haber recibido al menos una primera dosis de la vacuna anticovid.

Se exentan de la norma aquellos que tengan una razón válida para no vacunarse. No obstante, los profesionales de la salud que no puedan justificar su negativa a vacunarse podrían dejar de ejercer su profesión.

El Ministro Verán aclaró que «un gran número de estas suspensiones son sólo temporales» y concierne «esencialmente al personal de los servicios de apoyo». Asimismo admitió que «algunas decenas» de trabajadores habían renunciado en lugar de apuntarse a las vacunas.

Fuente | RFI/France24