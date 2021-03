Un escándalo involucra a la empresa Amazon luego de que sus empleados denuncien una presunta obligación a ‘orinar en botellas de agua’ frente a la negativa de poder usar los baños. Testimonios recogidos por The Intercept aseguran que esto ocurrió para cumplir con las entregas a tiempo.

La carga laboral a la que se enfrentan los trabajadores de Amazon, debido al incremento de comercio electrónico por la pandemia, habría propiciado este tipo de acciones. Se detalla que los repartidores y conductores serían que más recurren a orinar en botellas y incluso defecar en una bolsa.

Según reportes, la compañía obliga a sus empleados a concluir con las rutas antes de que acabe su turno. Si se retrasan, recibirían infracciones que derivan en un despido.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.