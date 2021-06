Gabriel Rosado ganó el título tras vencer a Bektemir Melikuzíyev (VIDEO)

Gabriel Rosado se enfrentó el pasado sábado al uzbeko Bektemir Melikuzíyev en un combate que terminó de una manera repentina.

El combate, que se llevó a cabo en Texas, Estados Unidos, terminó apenas en el tercer round, pues Rosado mandó a la lona a su rival con un golpe certero.

Parece ser una situación normal en un combate de box, pero es que Rosado lanzó su golpe con tanta rapidez que es difícil verlo a simple vista y causó sorpresa a los presentes en el evento y a quienes vieron la pelea por televisión.

Según el portal de noticias RT, «Tras esta victoria, Rosado se llevó el título de peso súper mediano de la WBA Continental Americas y la WBO International».

El momento del impactante golpe quedó, obviamente, registrado en video y compartido en redes sociales y recoge el instante justo en el que Rosado lanza su feroz y definitivo golpe, su rival cae a la lona y tiene problemas para levantarse en medio de la celebración del protagonista de la noche que se convirtió en campeón gracias a su agilidad sobre el ring.

GABE ROSADO WITH THE KO OUT OF NOWHERE 🤯 pic.twitter.com/mOEAP2SChG