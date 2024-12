«La única manera de evitar apagones en 2025 es que se tenga operativo, al menos, lo que se ha contratado y que se logre llenar el embalse (de Mazar)«, afirmó Gabriel Secaira, experto energético.

«Lo que necesita el país es energía firme y la única energía firme real es la termoeléctrica«, agregó Secaira este lunes 30 de diciembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Gabriel Secaira recalcó que la única forma de mantener el embalse (de Mazar), el más importante del país, lleno es contar con un parque térmico que permita abastecer al país de energía durante la época de estiaje, que se registra cada año desde octubre.

Además, el experto reconoció que hay más de 800 megavatios de energía contratada, pero que no permitirán solventar la crisis de forma porque los proyectos no estarán listos y no es una energía firme.

“Colombia nos está soportando y espero que pueda seguir entregándonos los excedentes. Lamentablemente en enero comienzan a tener problemas de estiaje”, advirtió Gabriel Secaira.

Además, enfatizó que el país necesita energía termoeléctrica porque por el momento “hay 800 megavatios en energía renovables y apenas 150 son de energía hidroeléctrica, centrales que estarán listas en tres años”. Mientras que los otros tipos de energía son solares y eólicas y tampoco cree que estén listas para el próximo año.

Finalmente, reconoció que con el apagón industrial se quitó del sistema 1 000 megavatios, es aproximadamente el 25% de la demanda, lo cual ayudó a subir el embalse de Mazar.

“Todas esas medidas han ayudado, pero lo fundamental es que el país disponga de energía firme y permanente. Se puede optar por una contratación temporal, pero lo que necesita el país es energía en tierra. Mañana se acaba el contrato y se llevan los equipos y nos quedamos en una situación grave”, puntualizó Gabriel Secaira.

