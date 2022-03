Gemma Sykes analiza las sanciones contra Rusia por conflicto en Ucrania

La embajadora (e) de Reino Unido en Ecuador, Gemma Sykes, habló sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia y las afectaciones globales.

A propósito de las sanciones, afirmó que Reino Unido está trabajando con los aliados para «asfixiar al régimen ruso».

«Hemos impuesto sanciones en más de 200 entidades y personas jurídicas. También estamos eliminando a los bancos rusos del sistema financiero», afirmó Gemma Sykes.

«No queremos que las organizaciones y empresas rusas puedan usar nuestros sistemas, que tienen alta fiabilidad, para apoyar a Putin», recalcó.

Así, afirmó que las sanciones van a afectar donde realmente hace falta. «De momento es ahí donde estamos enfocando los esfuerzos», dijo.

Importancia del petróleo ruso en Reino Unido

La funcionaria Gemma Sykes dijo que no es tan importante. No obstante, actualmente «el Primer Ministro anunció que estamos trabajando en un plan para no aceptar más petróleo ruso».

Agregó que se buscará alternativas. «Hemos visto que se está hablando del precio del petróleo. Pero también es un buen momento para buscar alternativas y empujar lo que el Reino Unido y otros países vamos empujando que es buscan fuentes de energía renovables», puntualizó.

También en entrevistas:

Michael Fitzpatrick: «la libertad no es gratis, nos cuesta a todos»

Vicente Albornoz realiza un análisis de la afectación del conflicto Rusia-Ucrania en Ecuador