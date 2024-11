La empresa estadounidense Progen, contratada por el Gobierno de Ecuador para suministrar equipos que alivien la crisis eléctrica, confirmó que los primeros generadores llegarán a El Salitral, Guayas, en un plazo de 10 a 12 días.

Estos retrasos generaron cuestionamientos, ya que los contratos firmados en agosto de 2024 establecían plazos más cortos para la instalación y operación de los equipos.

Progen, con sede en California, firmó dos contratos con la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) el 2 de agosto de este año. El primero, destinado a instalar 50 megavatios en Quevedo, debía estar operativo desde el 5 de noviembre, pero aún no se concreta.

El segundo contrato prevé la entrega de 100 megavatios para El Salitral antes del 29 de noviembre. Sin embargo, la empresa informó que los primeros 23 de los 29 motores para El Salitral serán enviados en esta etapa, lo que significa que solo entregarán una parte de lo establecido en el contrato, detalló el portal Primicias.

Los retrasos han sido atribuidos por Progen a dos factores: el Huracán Milton, que habría afectado una de sus fábricas, y una huelga portuaria en Estados Unidos. No obstante, el Gobierno ecuatoriano aún no ha explicado cómo el huracán impactó la logística, considerando que los equipos estaban en Houston y no en Florida.

A pesar de los retrasos, el Gobierno de Ecuador transfirió el 70% del valor del contrato para El Salitral, equivalente a 69,58 millones de dólares, de un total de 99,4 millones de dólares, tras confirmar la existencia de los generadores en Houston mediante una inspección.

Según Progen, los equipos están embalados y listos para embarcarse a partir del martes 19 de noviembre, pero su llegada está prevista en dos semanas.

Progen asegura que la obra civil en El Salitral está completada al 100%, mientras que en Quevedo, donde no se ha recibido ningún pago, el avance es del 80%. Sin embargo, los generadores para Quevedo aún no han sido enviados, lo que representa un problema adicional en medio de la crisis eléctrica que atraviesa el país.

Cuestionamientos desde el Gobierno

La ministra de Energía, Inés Manzano, señaló su preocupación por los incumplimientos de Progen y afirmó que se analizan medidas legales. Aunque descartó por ahora la terminación unilateral de los contratos, subrayó que se ha notificado a la empresa por incumplimiento en el proceso, señaló el portal.

En medio de cortes de luz prolongados que afectan a millones de ecuatorianos, la llegada tardía de los equipos genera incertidumbre. Progen, por su parte, defiende su trayectoria como fabricante directo y se compromete a completar los proyectos sin intermediarios, asegurando responsabilidad total desde la fabricación.

