Giro de Italia: Thomas De Gendt gana la octava etapa; Narváez el mejor latinoamericano

El belga Thomas De Gendt (Lotto) conquistó la octava etapa del Giro de Italia, este sábado en Nápoles con 153 kilómetros de recorrido. Mientras que Jhonatan Narvéz fue el mejor latinoamericano ubicado en esta etapa y el ecuatoriano Richard Carapaz llegó el puesto 38.

La octava etapa del Giro de Italia fue para el belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal) en un reducido esprint y en la que el español Juan Pedro López (Trek Segafredo) no tuvo problemas para retener la maglia rosa.

De Gendt hizo valer el ataque que protagonizó a 42 kilómetros del final junto a su compañero y compatriota Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), el italiano Davide Gabburo (Bardiani CSF) y el español Jorge Arcas (Movistar). Tras De Gendt cruzaron la meta, Gabburo en segunda posición y Arcas en tercera.

En la clasificación general, «La Locomotora del Carchi» se bajó al puesto 12 y se mantiene 2:06 del líder. Jonatan Caicedo (EF Education-EasyPost) ascendió al puesto 43, seguido de Jhonatan Narváez, quien se ubica en el 44 y Alexander Cepeda (Drone Hopper) en el casillero 83.

No obstantem Carapaz, que arribó en esta octava etapa en el pelotón donde estaban los punteros, realizó este recorrido con cautela de cara de la novena etapa que puede ser clave para ganar el Giro de Italia.

