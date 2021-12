Gol de Piero Hincapié en goleada del Bayer Leverkusen al Greuther Fürth

Bayer Leverkusen se mantiene entre los mejores de la Bundesliga y este sábado consiguió una goleada de 7-1 al Greuther Fürth con un gol del ecuatoriano Piero Hincapié.

El técnico Gerardo Seaone puso a Hincapié como lateral por izquierda, donde tuvo una destaca participación en este apabullante victoria donde marcó al minuto 45.

En sus redes sociales, Hicapié se mostró contento por su gol en la Bundesliga. «Contento con el gol, pero más por ayudar al equipo, por más», escribió junto a dos fotografías.

happy with the goal, but more for helping the team, for more. ⚫️🔴 pic.twitter.com/FC8s9Rgfz2