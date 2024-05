Los premios Pulitzer galardonan la cobertura de la guerra de Gaza

La guerra de Gaza ocupó un lugar destacado en la entrega de los premios Pulitzer del lunes 6 de mayo del 2024 que incluyó una mención especial para los periodistas que cubren el conflicto entre Israel y Hamás.

El diario The New York Times ganó el Pulitzer en la categoría de información internacional por su «amplia y reveladora cobertura del letal ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre», así como por su información sobre «la arrolladora y mortífera respuesta del ejército israelí».

Reuters, por su parte, ganó el premio a la fotografía de noticias de última hora por su cobertura «cruda y urgente» del ataque del 7 de octubre y la respuesta israelí, mientras que una mención especial reconoció a «los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubren la guerra en Gaza».

«Esta guerra también se ha cobrado la vida de poetas y escritores«, declaró el comité. «Cuando los premios Pulitzer honran categorías del periodismo, las artes y las letras, marcamos la pérdida de registros inestimables de la experiencia humana».

Lea también:

Los premios, entregados en la Universidad de Columbia, llegan en un momento en el que la universidad neoyorquina se ha enfrentado a reacciones violentas tras llamar a la policía para desalojar a los manifestantes propalestinos.

La policía impidió en gran medida el acceso de los medios de comunicación al lugar de los hechos y amenazó con detener a los estudiantes periodistas que cubrían los acontecimientos.

Dos de los editores del periódico estudiantil de Columbia describieron en un artículo publicado el fin de semana la «represión» de sus reportajes por parte de la universidad, incluidas las amenazas de detención por parte de la policía y las exigencias de la universidad de entregar videos y fotos.

Otros galardones premiaron la labor informativa de periodistas estadounidenses sobre el trabajo infantil migrante, las disparidades raciales en el sistema judicial y la violencia armada.

La escritora Jayne Anne Phillips ganó el premio de ficción por su novela «Night Watch», sobre una madre y su hija durante y después de la Guerra Civil estadounidense, mientras que el premio de no ficción recayó en «A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy», de Nathan Thrall.

El comité elogió el «relato minucioso e íntimo de la vida bajo la ocupación israelí de Cisjordania, contado a través del retrato de un padre palestino cuyo hijo de cinco años muere en un ardiente accidente de autobús escolar cuando los equipos de rescate israelíes y palestinos se retrasan por normas de seguridad».

También en Teleamazonas: