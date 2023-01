El DT Gustavo Alfaro habría comunicado al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, la decisión de no continuar dirigiendo la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Trás la participación del Mundial de Catar 2022 el estratega argentino todavía no decidía renovar con la Tri y durante los últimos meses se llevaron a cabo propuestas para que siguiera al mando de la Tricolor.

La decisión de Alfaro trascendió luego que el periodista argentino César Luis Merlo lo hiciera público en su cuenta de Twitter este jueves 12 de enero de 2023.

En el tuit Merlo aseguró que la falta de condiciones sería el detonante para que Alfaro no continue al mando de la Selección.

🚨Gustavo Alfaro no seguirá como entrenador de Ecuador.

*️⃣Si bien le hicieron saber que querían renovarle, decidió no continuar porque no veía que estaban dadas las condiciones para planificar a futuro si no se habían cumplido cosas del ciclo recientemente terminado. pic.twitter.com/bFnvxF2FiH