Henry y Alexandra recibieron delantales negros en el reto de presión

Estamos muy cerca de la final de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador y hoy los participantes tuvieron que esforzarse al máximo en un reto de presión en el que compitieron por evitar los delantales negros.

Para iniciar con el reto, frente a ellos se colocó un corral y en sus estaciones la indumentaria acorde. En esta ocasión, los participantes cocinaron con huevos y el azar decidió que receta que prepararían en 45 minutos.

Pero las dificultades no terminaron ahí, pues después de tomar los ingredientes de la despensa tuvieron que cumplir con otros retos. Henry peló 10 huevos de codorniz, Alexandra sostuvo un huevo por cinco minutos, Johanna tuvo que volver a la despensa, Victoria ganó cinco minutos más para cocinar y Jamil tuvo que preparar dos platos idénticos de la receta que le tocó.

Sin embargo, una complicación más llegó en la mitad del reto y un carrito con ingredientes de dulce apareció para que hagan un nuevo plato. “Van a agarrar un cereal y un poco de los ingredientes que tienen ahí para poder hacer platos de dulce (…) Para esto les vamos a dar 15 minutos adicionales”, les dijo el chef Rausch.

Cuando ya se acabó el tiempo, Jamil fue el primero en pasar al atril. Presentó huevos escoceses con pancakes con cereal que recibieron buenas críticas. De su plato de sal, el terminó de la yema del huevo fue perfecto pese ser la primera vez que los preparaba y la cobertura estaba crocante y con buen sabor. Sin embargo, en el plato de dulce le faltó un poco de esponjosidad a los pancakes.

Jamil tuvo muy buenos comentarios hoy de sus platos, esos huevos que Jamil no conocía los hizo muy bien. #MasterChefEcuador #JamilMasterChefEcuador pic.twitter.com/1yXrUCnhPq

La siguiente fue Alexandra y llevó a los jueces una tortilla española que, pese a que tenía buen sabor, quedó seca por dentro. “Yo creo que incluso le falta un poco de huevo. Veo como mucha papa y poco huevo”, le dijo la chef Carolina Sánchez.

Las críticas para el plato de dulce de Henry fueron similares. Pese a que los huevos con chilaquiles y la salsa tenían buen sabor, las bananas con chocolate que presentó fueron muy simples para el reto.

Henry no se arriesgó con el picante en comida mexicana, este error no se puede dejar pasar. De ese dasyuno dulce mejor no hablemos. #MasterChefEcuador#HenryMasterChefEcuador pic.twitter.com/VEct7xW9qs