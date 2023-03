El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó al informe que recomienda juicio político al presidente Guillermo Lasso como «un mamotreto que atenta contra la razón y el sentido común». También, en el espacio de entrevistas de Teleamazonas de este jueves 2 de marzo del 2023, se refirió a los anuncios de las organizaciones indígenas.

Cucalón cuestionó el accionar de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro y aseguró que este documento no cuenta con un sustento adecuado para iniciar un proceso de esta índole contra un Presidente. Asimismo, aseguró que el proceso se ha tratado con muy poca seriedad y no se debería involucrar al Primer Mandatario con las denuncias de supuesta corrupción en empresas estratégicas del Estado.

«Han venido jugando, tratando de hacer calzar una situación inexistente con el tema de las causales. Anunciaron un juicio político sin saber cuál era la acusación (…). No son argumentos, son ocurrencias. Inclusive, quienes denunciaron una presunta corrupción no han manifestado que hay un vínculo con el Presidente. Eso no es serio y atenta contra el sentido común», reiteró.

De igual manera, Cucalón indicó que «el informe como tal es burdo y cae por su propio peso». Por ello, el Ministro de Gobierno cree que el proceso no avanzará y espera que tengan «los argumentos jurídicos y políticos para defender el proceso que está afectando al país».

«Este proceso político distrae de los verdaderos y graves problemas que vive el Ecuador como es el crimen organizado (…). Debemos preocuparnos de los problemas ciudadanos y no de los ajustes de cuentas entre políticos», sostuvo.

Respecto a los anuncios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), insistió que existe voluntad del Gobierno para continuar con el diálogo. Finalmente, el Ministro indicó que el supuesto incumpliendo de los acuerdos es un pretexto para «justificar la politiquería y la desestabilización».

