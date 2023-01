«De la información que tenemos, el señor (Hernán Luque) estaría por lo pronto fuera del país… No podemos dar la información sobre dónde se encuentra. Sabemos, tenemos información de dónde está». Fueron las palabras del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en las entrevistas el noticiero 24 Horas, este viernes 20 de enero del 2023.

El funcionario habló del paradero de Hernán Luque, expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Él está vinculado a la presunta red de corrupción en empresas públicas, caso que actualmente investiga la Fiscalía. Jiménez aseguró que Luque habría salido del país entre el 9 y 10 de enero.

El ministro dice que no pueden dar información sobre el lugar en el que Luque se encuentra por respeto al ordenamiento jurídico del país. «No nos olvidemos que es la Fiscalía o un juez el que debe decir si es que opera algún tipo de orden en su contra… No podemos proceder por una eventual noticia y agarrar a alguien sobre el cual no tenemos ninguna orden».

La Secretaría Anticorrupción no dio al gobierno ninguna noticia de que hubiese alguna irregularidad concreta en las empresas públicas, dijo el ministro Jiménez. «El Gobierno ni tiene ni ha tenido ni tendrá nada que ver en ninguna trama de corrupción, ni tampoco mirará a otro lado cuando debe actuar», aseguró.

¿Y los funcionarios involucrados?

Jiménez dijo que entre ministerios y viceministerios hay de 3 000 a 5 000 funcionarios. Luego, entre los funcionarios de medio, estándar y bajo nivel hasta los que tienen cargos operativas, hay un total de 20 000. «Alguien se puede filtrar allí»

Además sostiene que es preocupante si se confirma que Hernán Luque es la persona de los audios que se filtraron. En ellos se evidenciaría que una presunta red de corrupción se estaría favoreciendo con contratos en empresas públicas. «Si se confirma tomaremos todas las medidas para que este señor pague ante el sistema justicia, y cualquiera que haya estado involucrado en estos hechos».

El ministro dice que se han tomado una serie de decisiones, entre ellas, ponerse a disposición de la Fiscalía para la investigación. Entre otras, también asegura que enviaron 3 800 contratos al Frente de Lucha contra la Corrupción que se formó en la Asamblea Nacional «para que ellos puedan revisar cuál es el contenido y el funcionamiento de todos los contratos y puedan hacer un informe completo».

Jiménez asegura que Danilo Carrera, el cuñado del presidente Guillermo Lasso, no tiene nada qué ver con el Gobierno. «Puede haber muchas razones de índole familiar o personal que hagan que él aparezca en una foto en una gira internacional del presidente. Pero de ahí a que él tenga influencia sobre el gobierno y que, peor aún, que ha participado en una trama de corrupción es estirar las cosas demasiado».

¿Gobierno fue advertido de la corrupción?

En marzo del 2022, Johnny Estupiñán, exgerente de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), habría enviado una carta al presidente Lasso. En ella adviertía sobre los presuntos actos de corrupción. Sobre esto, Jiménez dijo que en la función pública «hay que ser valiente tomar decisiones». Señala que cuando alguien se queda en las generalidades, finalmente se diluyen.

«Si uno dice aquí hay cosas raras tiene que puntualizar». El ministro asegura que es amplia la información que les llega sobre funcionario que supuestamente actúan mal, cometen errores o que supuestamente son correístas. Por ello sostiene que el universo de revisión de las acciones de los funcionarios es muy grande. «Cuando uno denuncia algo tiene que ir hasta el final».

Sobre candidatos relacionados con el narcotráfico

El ministro de Gobierno aseguró que en el transcurso de la próxima semana presentarán su lista de candidatos a las seccionales 2023 que estarían relacionados con el narcotráfico. Asegura que los nombres presentados por asambleístas no coinciden con los suyos.

Además dijo que el haber mencionado que habrían candidatos del movimiento CREO es otra generalidad. «Que diga quién, en qué circunstancias, en qué provincia, en qué ciudad, con nombres y apellidos de quién se trata para separarlo en ese momento de las filas de CREO».

