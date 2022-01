Hernán Pérez Loose habla de corrupción en el sistema judicial

El jurista y analista político Hernán Pérez Loose comentó sobre la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a varios funcionarios judiciales.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura exhortó al ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar mayor información sobre este retiro de visas.

Al respecto, en el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Hernán Pérez Loose considera que esto es una prueba más de la corrupción en la función judicial.

«Se confirma la lamentable imagen que tiene la función judicial de corrupción. No son todos, obviamente. Hay personas valiosas en la función judicial, pero lamentablemente son la excepción. La expresión que tiene la ciudadanía es de un sistema que necesita una reforma sustancial», indica Hernán Pérez.

Y agrega: «La decisión que tomó la embajada no hace sino confirmar esta lamentable mala imagen que muchos funcionarios judiciales contribuyen a crear en la ciudadanía».

El problema de la corrupción

Hernán Pérez Loose considera que será complicado saber los nombres de los involucrados, pues la Ley Federal de EE.UU. lo prohibe. «La decisión de otorgar visas o revocarlas es soberana, unilateral de cada uno de los estados. Tendrán sus razones y no creo que puedan dar nombres y apellidos de las personas a las cuales se les ha retirado el documento», sostuvo.

Y agrega que seguramente no hay pruebas contundentes, pero sí «serios indicios de corrupción. El problema es que la corrupción en Ecuador no es tratado con mucha seriedad. En general se cree que esto es un tema que no afecta, que es un tema superficial», relata.