Hernán Ulloa comenta sobre polémica en el CPCCS y Judicatura

El abogado Hernán Ulloa, vocal del CPCCS, analizó la polémica en este organismo sobre la presidencia de Sofía Almeida.

También se refirió a la problemática en el Consejo de la Judicatura, tras la renuncia de la presidenta María del Carmen Maldonado.

En el caso del CPCCS, Ulloa indica que hay irregularidades que algunas personas no quieren que salgan a la luz. Resaltó que durante mucho tiempo reclamó sobre arbitrariedades al interior de la construcción de los concursos.

«Primero la falta de acceso a la información. El incumplimiento de la ley de no haberse elevado a la web institucional todo el trámite de los procesos. Para que la gente pueda ejercer el control social de estos procedimientos. Nada de esto se ha hecho, para que la gente no se entere de las irregularidades», dijo Hernán Ulloa.

Y sobre la polémica del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa indica que se ha abierto un debate público para escuchar los puntos de los juristas.

«Existen normas como la Constitución que indica que quien debe presidir el Consejo de la Judicatura es el delegado enviado por la Corte Nacional de Justicia. Eso hay que respetar», afirmó.

«La problemática que existe es que la persona que ejercía como suplente de María del Carmen Maldonado fue sacado de la terna de la Fiscalía de la cual era parte, para integrarse luego como suplente. Pero él no fue propuesto por la Corte Nacional de Justicia. Si él no proviene de esa fuente, el dilema es que no podría ejercer la presidencia», afirmó.

