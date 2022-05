Hombre gastó miles de dólares para verse como perro

Un japonés gastó miles de dólares para cumplir su más grande y curioso sueño de convertirse en perro con un inusual disfraz a su medida.

El hombre, que se hace llamar Toko-san, se contactó con Zeppet, una compañía especializada en disfraces de alta producción, para conseguir el insólito traje sumamente realista y hecho a medida de un Collie. La empresa tardó 40 días en diseñarlo y tuvo un costo de dos millones de yenes (más de 15 000 dólares).

«Lo hice un Collie porque parece real cuando me lo pongo (…) Pensé que un animal grande de mi tamaño sería bueno, teniendo en cuenta que sería un modelo realista, así que decidí convertirlo en un perro», señaló Toko a Daily Mail.

Luego de probarse su traje, el hombre compartió varias fotografías y videos en en redes sociales, donde no solo muestra el disfraz sino que Toko-san está actuando como un Collie.

Y como agradecimiento, Toko-san subió un vídeo en su cuenta de Twitter con el siguiente texto: «¡Pedí un disfraz! ¡Gracias a ti, pude cumplir mi sueño de convertirme en un animal!«.

En el clip, el falso perro levanta la pata derecha, rueda por el suelo y agita sus patas en el aire.

«Sentí que era un desperdicio llevarlo solo y estar satisfecho, así que publiqué un vídeo», respondió el hombre a los medios locales al ser consultado por la imágenes. Además, reveló que eligió un Collie porque, según el japones, se ve más real.

Los internautas se mostraron sorprendidos por el increíble diseño del traje, pues el tamaño, pelaje y cada detalle es similar al perro tanto que puede ser confundido con un Collie real.

«Estoy esperando el video quiero tocarlo y quiero dar un paseo juntos!», escribió un seguidor.

No obstante, otros internautas lo criticaron por gastar su dinero de esa forma. «No importa cuánto dinero gastes, no serás un perro de verdad», le comentó uno; mientras que otro le custionó que no haya invertido su dinero en un refugio al ser un amante de los animales.