Hombres agredieron e intentaron robar a una mujer en el norte de Quito  

Hombres agredieron e intentaron robar a una mujer en el sector de La Concepción, en el norte de Quito. El hecho fue captado en video.

En el registro se puede observar como dos hombres a bordo de una motocicleta interceptan a una mujer cuando caminaba a su lugar de trabajo. La víctima intenta correr, pero uno de los hombres comienza a golpearla y la tira al suelo. Después con un arma blanca intimida a la mujer para intentar robarle sus pertenencias.

“Yo intento correr porque ya supe que me van a robar y uno de ellos se baja y me intercepta con el cuchillo. Ellos desde un principio intentaron acuchillarme, ahí es cuando me botan al piso”, relató la víctima.

Los hombres agreden a la mujer en reiteradas ocasiones, segundos después sus familiares salen a socorrerla y es ahí cuando los delincuentes huyen del lugar.

Lea también:

“Uno de ellos me cortó en la cara como para aturdirme porque me sangró bastante la nariz y me empezaron a patear”, aseguró la víctima.

La mujer se recupera de las heridas que los hombres le ocasionaron. Los médicos le suturaron cuatro puntos en la frente.

Por su parte, la Policía Nacional asegura que el caso está bajo investigación. Esta es la cuarta vez que la mujer es víctima de la delincuencia por lo que hace un llamado a las autoridades para que brinden mayor seguridad en las calles de Quito.

También en Teleamazonas: