Hugo Sotil, gloria del fútbol peruano, falleció a los 75 años. El exfutbolista, jugador del FC Barcelona entre 1973 y 1976 y mundialista en México-1970 y Argentina-1978, murió este lunes 30 de noviembre del 2024, a los 75 años en Lima de una enfermedad que padecía, informó el ministerio de Salud.

«El hospital Nacional Dos de Mayo lamenta informar que hoy lunes a las 01:00 falleció el sr. Hugo Sotil Yeren», indicó el Ministerio de Salud peruano, en un comunicado.

«Sotil fue atendido por un equipo de médicos de diversas especialidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados su estado de salud se agravó, falleciendo por un shock circulatorio con falla renal hepática», señaló el hospital donde estuvo internado desde el 19 de diciembre.

Sotil militó en el FC Barcelona de España (1973-1976) donde hizo dupla con el holandés Johan Cruyff vistiendo la camiseta número 10.

FC Barcelona mourns the passing of Hugo Sotil, who played for Barça from 1973 to 1976, and offers its condolences to his family and friends.



Rest in peace, Cholo. pic.twitter.com/veJqv2dPUt