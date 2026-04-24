Enner Valencia remodelará seis locales en Ecuador en honor a sus goles en mundiales

El goleador de La Tri, Enner Valencia, lanza una iniciativa personal con la que busca premiará a seis locales comerciales en la costa ecuatoriana, en honor a los seis goles marcados en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.

"Un gol nunca lo gritas solo… También lo grita mucha gente que nunca deja de soñar. Y hoy quiero premiar a 6 soñadores dueños de negocios de la Costa Ecuatoriana mejorando sus locales", escribió el delantero ecuatoriano en su cuenta de Instagram este viernes 24 de abril del 2026.

Enner Valencia marcó tres goles en el Mundial de Brasil 2014 y tres en el Mundial de Catar 2022.

En honor a este esfuerzo, el delantero anunció que elegirá personalmente los negocios para remodelarlos y potenciar su crecimiento. "Son seis negocios que voy a elegir para dejarlos 'pepa'", aseguró el capitán de la Selección.

En el video, Enner resalta que "los sueños están para cumplirse", dejando a sus seguidores con la expectativa sobre el proceso de selección. "¿Quieres participar? Pronto te cuento más", concluyó el máximo artillero histórico de Ecuador.