¡Imparable! Willian Pacho logró títulos en tres países. El defensor ecuatoriano tiene 23 años y cinco como profesional. Su carrera es corta, pero ya completa varios hitos. El domingo 5 de enero del 2025, el zaguero central de la Tricolor ganó la Supercopa de Francia con PSG.

El poderoso equipo de París venció por 1-0 al Mónaco, con un tanto del delantero Ousmane Dembelé, en los últimos minutos del compromiso jugado en Qatar. El esmeraldeño Pacho logró títulos en Ecuador con Independiente del Valle; en Bélgica con el Royal Antwerp y ahora en Francia con el PSG.

En el elenco del Valle, ‘Pachito‘ logró el título de la Copa Libertadores Sub 20, en el 2020. En ese equipo, además del zaguero destacó Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Bryan García y Marco Angulo (+). Además, en el 2021, logró el Campeonato Nacional con el IDV.

Después se produjo su transferencia al fútbol belga. Ahí, en el 2023, se proclamó campeón nacional con el Royal Antwerp, en un equipo en el que también estaba el volante nacional Antonhy Valencia. La potencia física de Pacho, su velocidad y anticipación fueron fundamentales.

Willian Pacho is voor de eerste maal verkozen tot @betfirst Player of the Month! 😍🔴⚪ #RAFC #POTM pic.twitter.com/zK3sh7su6b