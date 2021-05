La industria farmacéutica, dicho por sus representantes, se encuentra preocupada por el apoyo del presidente Joe Biden, y otros líderes mundiales, a la liberación de patentes de las vacunas anticovid. Su pronunciamiento supone que esta no será una solución en la lucha contra la actual pandemia del COVID-19.

De acuerdo con la cadena DW, la crítica llega a partir de un comunicado de un grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de EE.UU. (PhRMA), asociación que engloba fabricantes como AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson. Ellos advierten que la propuesta «debilitará aún más las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas».

Today’s decision by @USTradeRep is an empty promise that will undermine our response to the pandemic and do nothing to address the real challenges of getting more shots in arms. Read my full response to this unfortunate decision: https://t.co/YXh2K3U2Uk pic.twitter.com/yQZfPZJOap