Inéditas lluvias en China dejan al menos 25 muertos

Las extraordinarias lluvias que ha sufrido en los últimos tres días la provincia central china de Henan han dejado ya al menos 25 muertos, siete desaparecidos y escenas sobrecogedoras de gente atrapada con el agua hasta el pecho, en vagones de metro inundados.

Pocos pensaban que las lluvias iban a ser para tanto, pero cuando empezaron a publicarse anoche las primeras imágenes de Zhengzhou, la capital de Henan, en las redes sociales chinas todas las alarmas se dispararon.

La ciudad registró ayer lluvias torrenciales, como venía sucediendo desde el sábado, pero entre las cuatro y las cinco de la tarde (08.00-09.00 GMT) se alcanzó un pico de 201,9 litros de agua por metro cuadrado, una tromba inusitada de la que no había registros hasta entonces en Zhengzhou, de siete millones de habitantes, ni en toda China.

La mayor precipitación conocida hasta el momento en la ciudad se había desatado en 1975, con 198,5 milímetros por hora y metro cuadrado.

Desde el domingo, la lluvia caída en Henan registró una media de 445 milímetros, y el martes se alcanzaron en la capital entre 500 y 657 milímetros, según el Observatorio Meteorológico Central.

Las imágenes que comenzaron a aparecer la noche del martes en las redes sociales chinas, principalmente en Weibo -el equivalente a Twitter en el país-, eran escalofriantes.

Centenares de coches arrastrados por las aguas, calles y túneles completamente anegados y una enorme riada inundando los andenes y los túneles del metro de la ciudad, el único medio de transporte público disponible, ya que los autobuses, al ser eléctricos, fueron suspendidos.

Vídeos publicados en las redes mostraban a decenas de pasajeros atrapados en los vagones con el agua hasta el pecho o incluso hasta el cuello, cual si estuvieran en un mar aguardando la bajada o subida de la marea.

Passengers trapped inside flooded subway cars in Zhengzhou, China, have been rescued. #GLOBALink pic.twitter.com/Gh8ODypHag