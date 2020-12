Integrante de RBD acusado de transmitir VIH a un ex escort

5 10

En una entrevista al medio mexicano TV Notas, un hombre identificado como «Josh», de 35 años y quien trabajó como «escort» aseguró que Christian Chávez, integrante de RBD, le transmitió el VIH.

Además, indicó que entabló una demanda en contra del artista para que se haga justicia, según indica en la entrevista.

«Josh» declaró al medio mexicano, que en el año 2016, él y la mujer con la que vivía pasaron por una difícil situación económica, por lo que decidió trabajar como «escort».

Durante ese tiempo, el hombre aseguró que Christian Chávez fue uno de sus clientes. “En octubre de ese año, él me escribió por la app y me dijo que le mandara fotos de mi miembro. Cuando se las mandé, me pidió que fuera a su casa”, señaló Josh.

Además, afirma que fue varias veces a la casa de Chávez en Ciudad de México a tener relaciones sexuales y que después de varios encuentros el actor lo convenció de no usar condón. Fue entonces cuando el cantante de RBD le habría contagiado de VIH.

“Al inicio sí, pero después me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así y acepté”, comentó.

¿CHRISTIAN TIENE VIH?

Cuando el hombre cambió de trabajo le pidieron realizarse varios análisis médicos, entre ellos la prueba del VIH. «Yo ya había notado que me pasaban cosas raras. De repente me daba fiebre y me enfermaba de todo muy seguido. Dos semanas después, me llamaron de epidemiología y me informaron que era seropositivo», manifiesta en la entrevista.

“Sentí que el mundo se me venía encima”, dijo Josh. “Luego, pensé en quién pudo haberme contagiado, pues solo lo hice sin protección con tres personas. A Christian lo descarté de inmediato y erróneamente culpé a otra persona, lo enfrenté y terminamos en el Ministerio Público, ¡y lo peor es que él ni siquiera tenía VIH!”, añade.

Tras las sospechas, el hombre dice haber contactado a Maico Kemper, expareja del cantante, quien le habría confirmado que el integrante de RBD era portador de VIH.

“Me preguntó si había tenido sexo con Christian y si nos habíamos cuidado, porque él sabía que Christian era portador del VIH. En ese momento se me volvió a venir el mundo encima, y confirmé que él me contagió”.

Josh señaló que entabló una demanda en contra del artista y que su deseo es que vaya a la cárcel.

CHRISTIAN SE PRONUNCIA

Ante estas declaraciones, el actor respondió por medio de las historias de Instagram a estas acusaciones.

“Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Que piensen lo que les de la gana y ya”, escribió el artista en las historias.

Además, publicó dos fotos suyas, en la misma red social, en las que escribió: «Si hablan mal de ti , significa que vas bien» y «Todo depende del cristal con que se mira».